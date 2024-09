Imprese italiane quali sono le difficoltà nel ridurre i costi aziendali

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sempre più frequentemente, le aziende vanno incontro alla necessità di riduzione dei, sia fissi che variabili. Si tratta di una criticità che può riguardare indistintamente tutti i tipi di impresa, dalle piccole alle grandi. Le più colpite, tuttavia,le PMI. L’argomento è delicato e molto diffuso: basti pensare che parliamo di circa 211mila aziende che contribuiscono al 41% dell’intero fatturato dell’Italia, oltre che del 33% dell’insieme degli occupati nel privato. In ogni impresa, sia grande, media o piccola, iincidono in maniera diretta sul profitto: quest’ultimo deriva dalla sottrazione tra fatturato (guadagno) esostenuti dalle aziende. In questo senso, dunque, la necessità dile spese può emergere per diversi motivi: può essere una risposta immediata a un momento di forte crisi aziendale, ma anche una strategia per aumentare i profitti.