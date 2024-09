Ibrahimovic fa il dirigente spaccone | Quando il leone torna i gatti spariscono Ma la replica a Boban non fa più ridere i tifosi del Milan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Zlatanè diventato vittima del suo personaggio. E anche idelhanno perso la pazienza. Lo svedese è sempre stato egocentrico ed estroverso davanti alla telecamere: se da calciatore tutto era concesso, dala comunicazione non può essere la stessa. “Le mie assenze?ilva via, isi avvicinano,il, i. Il livello è bassoLavoro dal primo giorno, sono stato fuori alcuni giorni per motivi personali”. Egoriferito e ripetitivo: anche se la carriera da calciatore è terminata, le metafore e le allusioni su chi debba essere il più forte continuano. Ma questa volta sono fuori luogo. Le dichiarazioni a Sky Sport nel prepartita di-Liverpool sono la conferma di come Ibra non sia cambiato, e forse non vuole nemmeno pensare di farlo. Ivogliono altro: soprattutto nella forma.