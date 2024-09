Gli diedi 4 figlie femmine non il maschio | mi violentò e mi chiese di abortire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Luzzara (Reggio Emilia), 18 settembre 2024 - Il marito pakistano l'avrebbe maltrattata, costretta a rapporti sessuali e anche invitata adperché lei, ai suoi occhi, aveva la colpa di aver fatto quattro, e non ilda lui atteso. "Quando aspettavo la terza, abbiamo litigato e mio marito mi lanciò contro bottiglie di vetro. Una volta mi rovesciò addosso acqua bollente sulla pancia, sapendo che aspettavo la terza bambina. Con un oggetto di vetro in mano mi minacciò di". Lei, una donna pakistana, ha trovato la forza di denunciare l'ex marito connazionale, ora a processo imputato per maltrattamenti verso di lei e una figlia e violenza sessuale. È una nuova storia che emerge dal tribunale e che riecheggia il caso dell'omicidio della 18enne pakistana Saman Abbas, tra prepotenze subite, desiderio di libertà e coraggio di denunciare.