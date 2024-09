’Giornata dell’Amicizia’ col Vespa Club

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) UMBERTIDE – Un raduno tra passione e beneficenza. E proprio per questo è stato un grande successo per la "Giornata dell’Amicizia" organizzata dalFratta un evento che ha colorato il centro storico aperto alle mitiche Vespe, moto e auto, molte delle quali storiche ed anche scooter. In Piazza Gramsci si sono radunate decine di veicoli, tutti con una storia da raccontare, alcuni bellissimi ed importanti. I radunisti hanno fatto tappa presso l’Azienda Apistica Montecorona per la visita guidata e la degustazione dei prodotti dell’azienda. La manifestazione è proseguita con il pranzo presso il Ristorante Adamo di Corlo. Momento atteso è stata l’estrazione della lotteria, i cui provent - 460 euro - sono stati donati all’Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro (Aucc).