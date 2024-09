Fere cessione a un passo Tensione nella tifoseria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ore decisive per la trattativa di, mentre continua la protesta dei tifosi. Sembrano esserci buone notizie sul fronte dei versamenti Inps e Irpef che erano in scadenza lunedì scorso. Ieri a Roma c’è stato il previsto incontro, con esito positivo, tra il presidente rossoverde Nicola Guida per conto di Pharmaguida e Benedetto Mancini figura di riferimento della TimeNova Holding SA che sembra pronta ad acquisire la Ternana Calcio. Stamattina dovrebbe tenersi un nuovo summit in cui confermare anche la data del rogito notarile e del contestuale pagamento delle cifre concordate (alcune indiscrezioni indicano venerdì prossimo). Intanto è stato presentato in extremis e sembra per la totalità degli importi dovuti (anche con il probabile contributo di Mancini) il modello F24 relativo agli adempimenti Inps e Irpef per le mensilità di maggio e giugno 2024.