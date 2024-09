Estorsioni nel Napoletano 12 arresti dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoAssociazione di tipo mafioso, detenzione e porto di armi, estorsione, tentata estorsione e trasferimento fraudolento di valori: è la lunga lista di reati che idel Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna insieme con la Dda contestano a 13 persone, ritenute legale al clan Fabbrocino di Palma Campania. Per 12 indagati il gip di Napoli ha disposto il carcere, per l'ultimo, invece, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo quanto emerso dall'attività investigativa lesarebbero state commesse ai danni di vari imprenditori costretti a pagare per poter continuare a lavorare. I militari dell'arma hanno anche eseguito il sequestro preventivo di due società le cui attività sarebbero riconducibile al clan.