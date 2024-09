Esplodono anche i walkie talkie Ira di Hezbollah | Vendetta sanguinosa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nuove esplosioni hanno scosso il Libano da nord a sud per il secondo giorno consecutivo. Questa volta a scoppiare sono stati i, sempre in dotazione ai militanti del gruppose meno diffusi dei cercapersone presi di mira ieri da un sabotaggio attribuito a Israele. I radiotrasmettitori, acquistati circa 5 mesi fa quasi contemporaneamente alla fornitura di cercapersone, sono esplosi in concomitanza con gli affollati funerali dei militanti del partito sciita rimasti uccisi nel primo attacco, i cui morti accertati sono 12, di cui 2 bambini.in questo caso il mandante è chiaro, nonostante forse una rivendicazione non arriverà mai.