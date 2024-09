È morto Totò Schillaci Aveva 59 anni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) E'all'età di 59, bomber della nazionale italiana di calcio ai Mondiali di Italia 90. Attaccante di origini palermitane, nel corso della sua carrieraha vestito le maglie del Messina, per poi passare alla Juventus, con cui ha vinto una Coppa Italia e una Coppa Uefa. E poi all'Inter. In nazionale ha segnato 7 gol in 16 partite, trascinando gli azzurri fino alle semifinali a Italia 90. "Sogno ancora i rigori sbagliati con l'Argentina",confessato al Foglio in un'intervista concessa a gennaio 2023.era il tipico nove con un gran fiuto del gol. Dall'archivio del Foglio