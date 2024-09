Dopo i cercapersone esplodono i walkie-talkie | centinaia di feriti e 3 morti in Libano | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ancora esplosioni di apparecchi elettronici. Ancora disagi in tutto il. Ancoradi. Ieri, martedì 17 settembre, dodici persone sono morte e circa 500 membri di Hezbollah hanno perso la vita per via dell'esplosione diine in Siria. Coinvolto anche l'ambasciatore iraniano in. Beirut ha accusato Israele, che però non ha ancora commentato il caso. Ma dagli Usa sostengono che Tel Aviv avrebbe deciso di far detonare iprima del previsto. Il motivo? Temevano che Hezbollah stesse per scoprire l'operazione. Secondo la testata L'Orient-Le Junior, ci sono state esplosioni dinel sud del, nella zona della Bekaa e nella periferia sud di Beirut. La Reuters, invece, afferma che le radio portatili sarebbe usate dai combattenti del movimento terroristico di Hezbollah.