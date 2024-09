De Rossi esonerato per il bene della squadra Roma il primo clamoroso terremoto in Serie A

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024)inA: laha deciso di esonerare l'allenatore Daniele De. L'ex bandiera giallorossa, subentrato a inizio anno a Josè Mourinho, paga una partenza di stagione deficitaria con 3 soli punti in 4 partite e senza nessuna vittoria in campionato e con una evidente difficoltà in fase offensiva. Si tratta però di un fulmine a ciel sereno, anche perché da "traghettatore", il 40enne campione del mondo nel 2006 aveva firmato il rinnovo di contratto fino al 2027 appena lo scorso aprile, alla vigilia dei quarti di Europa League vinti contro il Milan e nel pieno dell'entusiasmo popolare del tifonista. Lagiocava, a differenza del grigiore "mourinhano", divertiva, faceva risultati.