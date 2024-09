Controllate il conto in banca L' oroscopo di Branko | occhio alle sorprese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Le stelle di", l'di oggi mercoledì 18 settembre. ARIETE Luna piena nel segno che vi precede: il mondo privato, intimo, nascosto. Il lontano o il recente passato, ricordi che qualche volta provocano attimi di malinconia, ma poi interviene Marte e vi risveglia, spinge con forza avanti. Questa Luna ancora piena di luce entra nel segno in mattinata, illumina per primo l'ambiente familiare, organizzatevi anche per i prossimi giorni. Domenica inizia l'autunno, rilassatevi e fatte in modo che si rilassi anche il vostro amore. TORO Non potete lamentarvi, le stelle vi stanno portando continuamente alla ribalta della vita professionale, offrendovi in dono possibilità di successo e di guadagno fuori dal comune. Dovete attivarvi da oggi a domenica, giorno dell'equinozio d'autunno, pronti ad affrontare anche qualche ostacolo che si mette tra voi e quello che volete ottenere.