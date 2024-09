Conte è un martello | Sapete cosa ha fatto in allenamento

Leggi tutta la notizia su napolipiu

Antonionon conosce pause: dopo il 4-0 contro il Cagliari, il tecnico spinge sull'acceleratore con una doppia seduta a Castel Volturno. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra ha lavorato fino a tarda sera, proprio mentre la Juventus era impegnata contro il PSV Eindhoven in Champions League. "Le sedute dinon conoscono sconti, lasciano tracce nel fisico, ma sono necessarie per arrivare lontano e avere gamba fino alla fine," scrive il quotidiano, sottolineando come l'allenatore stia preparando il Napoli con la stessa attenzione maniacale che lo ha sempre contraddistinto.