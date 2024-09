Clamoroso Milan Ibra contatta un nuovo allenatore | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 18 Settembre 2024 17:49 di redazioneun. Le ultimissime sul nostro campionato di Serie A L’inizio di stagione delè stato a dir poco deludente. Una vittoria nelle prime cinque partite, infatti, rappresenta un bottino davvero troppo scarno per un club del blasone come quello rossonero. Anche ieri lo Stadio San Siro ha assistito a una brutta prestazione dei ragazzi allenati da Fonseca: la prima partita di Champions League contro il Liverpool è terminata 1-3. Le critiche, inevitabilmente, vengono addossate a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, successore di Pioli. non è ancora riuscito a pieno ad entrare nelle menti dei giocatori. Soprattutto sulla fase difensiva, infatti, la squadra rossonera ha degli evidenti limiti.