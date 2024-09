Chieve schianto frontale tra auto e furgoncino | muore Silvana Lodigiani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il tragico incidente stradale avvenuto oggi nel pomeriggio, intorno alle 17, sulla provinciale vicino a, non ha lasciato scampo a, una donna di 76 anni residente a Madignano. La vittima, cognata del sindaco Piero Guardavilla, è deceduta pochi minuti dopo l’impatto tra la sua, una Renault Clio, e un furgone Peugeot guidato da un uomo di 61 anni, residente a Cavenago d’Adda.Leggi anche: Lido di Camaiore,investe 8 persone: due ragazze morte e tre feriti gravi La dinamica e i rilievi Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che sono intervenuti sul luogo per effettuare i rilievi, la Clio stava uscendo da, probabilmente per attraversare l’intersezione e immettersi in direzione di Capergnanica. Il furgone, proveniente dalla rotonda della zona industriale, ha colpito la portiera lato guida dell’, causando lofatale.