Champions League una grande Inter ferma il Manchester City | all' Etihad finisce 0-0

(Di mercoledì 18 settembre 2024)(Regno Unito), 18 settembre 2024 – Comincia con un preziosissimo punto in casa delladell’, che si affaccia così verso il derby di campionato confiducia: all’Stadium0-0 tra i Citizens e i nerazzurri, protagonisti di una gara dipersonalità e qualità. Gli uomini di Inzaghi hanno infatti saputo reagire al buon inizio delpuntando sulle ripartenze che hanno portato Thuram, Darmian, Calhanoglu e Carlos Augusto vicini al gol. Dall’altra parte, però, i padroni di casa non sono certo stati a guardare e, pur faticando a scardinare il forziere difensivo nerazzurro, hanno replicato con le occasioni create da Haaland, De Bruyne e Savinho. Il canovaccio di gara è rimasto invariato nella ripresa, in cui l’equilibrio anche in termini di opportunità ha continuato a regnare sovrano.