Barella | Le vittorie arriveranno ci divertiremo! Da solo non servo

(Di mercoledì 18 settembre 2024)ha giocato in maniera molto positiva questa sera Manchester City-Inter, l’esordio nella nuova fase campionato di Champions League. Il MVP UEFA si è espresso nel post partita di Inter TV. AL TOP – Nicolòmigliore in campo dopo lo 0-0 di Manchester City-Inter: «Sicuramente c’è rammarico perché abbiamo avuto delle occasioni, ma le hanno avute anche loro. Queste partite tra squadre forti vengono decise dagli episodi, ci prendiamo il buono: tutti i ragazzi hanno dato il 200%, per arrivare in fondo a questa fase campionato ci vuole il supporto di tutti. Attaccare e difendere insieme? Sì, assolutamente. È la cosa più importante, soprattutto dopo la partita di Monza dove potevamo vincere ma c’è stata una reazione. Eravamo concentrati, oggi abbiamo dimostrato che chiunque giochi si fa trovare pronto con qualità.