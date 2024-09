Addio a Schillaci l’eroe delle notti magiche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È morto Totò. Aveva 59 anni. L’ex calciatore era ricoverato all’ospedale civico di Palermo. Era ricoverato in condizioni stabili ma nella serata di ieri si sono aggravate improvvisamente. Era ricoverato nel reparto di pneumologia dallo scorso 7 settembre. Le condizioni del 59enne simbolo‘notti magiche’ di Italia ’90, si erano aggravate nel corsoultime ore e già nella serata di ieri si parlava di “sensibile peggioramento”. Con la maglia della nazionale azzurra, indimenticabili i suoi gol con cui aveva infiammato l’Italia per un’estate, quella del mitico Mondiale del 1990: era malato di tumore al colon ed era già stato operato due volte. Ciao Totò pic.twitter.com/8POAyN3EO5 — JuventusFC (@juventusfc) September 18, 2024 La Gazzetta ricorda in breve la sua carriera: “Totò si mette in luce nel Messina, prima con Scoglio e poi con Zeman.