Un progetto per ragazzi autistici

(Di martedì 17 settembre 2024) "Divento Indipendente" è il nome deldi inclusione e autonomia appena avviato dal Comune di Marciano. Con l’avvio dell’anno scolastico duecon disturbo dello spettro autistico, potranno raggiungere in autonomia le scuole superiori di Castiglion Fiorentino utilizzando il servizio di trasporto pubblico. Questonasce dalle esigenze delle famiglie e in collaborazione con le associazioni Croce Rossa e Polis di Castiglion Fiorentino, che hanno messo a disposizione i loro operatori per affiancare iin un percorso graduale verso l’indipendenza. Nei primi mesi di scuola, gli operatori forniscono un supporto "a distanza," accompagnando ie garantendo che apprendano il percorso e acquisiscano la sicurezza necessaria per gestire autonomamente il tragitto casa-scuola.