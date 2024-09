Un altro dubbio amletico della NIS 2

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 17 settembre 2024) Torno sull’argomento perché noto, con un certo disappunto, che rispetto alla Direttiva NIS 2, destinata a elevare i livelli di sicurezza cyber nella UE, tutti continuano a farsi la domanda sbagliata. Ne avevo già scritto qui, ma sto scoprendo che, forse a causapervicacia con cui non si leggono le norme, la domanda (la mia azienda rientrerà nel perimetroNIS2?) sta producendo un’altra nefasta conseguenza. Alla ricerca di una risposta molte aziende si apprestano a spendere inutilmente dei soldi chiedendo a professionisti di ogni genere e foggia un “parere qualificato e dirimente” in materia. Il mio auspicio è che tali professionisti abbiano l’onestà intellettuale di rispondere che il loro parere può essere senzaprofessionale, ma non potrà mai essere “qualificato e dirimente” per la semplice ragione che nel decreto c’è scritto che un solo soggetto può fornirlo.