Ue | Cdm ‘festeggia’ Fitto ‘una vittoria dell’Italia e del governo smentiti i gufi’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – Alla fine i gufi sono stati. Raccontano che durante il Consiglio dei ministri di oggi, nella sala del Mappamondo, era palpabile la soddisfazione di Giorgia Meloni per la nomina di Raffaelea vice presidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante per l’Italia, avrebbe detto la premier, consapevole che così ne esce rafforzata la sua leadership e il Paese può tornare protagonista sulla scena internazionale. Per la ‘promozione’ dia Bruxelles è partito l’applauso dei colleghi. Così sono stati messi a tacere tutti quelli che gufavano, è stata unapolitica e diplomatica, del, sarebbe stato il commento unanime.