Sole mare da urlo e zero tasse | ecco il nuovo paradiso per pensionati a poche ore dall' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) "Non si può essere infelici quando si ha questo: l'odore del, la sabbia sotto le dita, l'aria, il vento". A Cipro le parole di Irène Némirovsky trovano il giusto posto. L'isola da tempo è diventata meta imperdibile dei vacanzieri estivi, ma di fatto è anche la meta ideale di centinaia dini che, grazie alle agevolazioni fiscali del governo cipriota, possono incassare un assegno ben più pesante.le regole per godersi la terza età con i piedi in acqua sulle spiagge di Limassol: iche trasferiscono la loro residenza a Cipro possono beneficiare di una tassazione agevolata del 5% sui loro redditi da pensione da fonte estera, il che significa che possono risparmiare una considerevole quantità di denaro sulleliberando liquidità per i piaceri della terza età, come l'affitto o l'acquisto di una casa sul