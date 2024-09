Serie D Recanatese in ansia per la punta Melchiorri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Un inizio del genere nemmeno i più accaniti pessimisti potevano prevederlo. Non tanto e non solo per le due sconfitte quanto per tutto il corollario di "negatività" che si sono succedute a un ritmo che fa pensare a qualche macumba, proveniente da chissà dove. Cercando di salvare il buono che c’è stato vanno rimarcate le prestazioni che sono state tutt’altro che disprezzabili. Anche a San Benedetto, in fondo, si è disputato un match dignitosissimo, in un ambiente "particolare" e contro un avversario di alto rango. A ben vedere la partita, per buoni tratti, l’ha fatta lache si è costruita, con pazienza, le occasioni ed invece è uscita dal Riviera con un pugno di mosche e tanti rimpianti, non ultimo il rigore generosamente concesso da Spezzano che, sotto la curva Nord, non doveva sfiorare Paolininemmeno con il pensiero.