Saba Sazonov infortunato Rischia uno stop prolungato

(Di martedì 17 settembre 2024) Altra tegola in casa azzurra. Alla ripresa degli allenamenti il giovane difensore georgianosi è procurato una lesione distrattiva del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà sottoposto ad ulteriore valutazione specialistica per stabilire il percorso successivo. Un infortunio di non poco conto che potrebbe costare al giocatore un lungoancor prima di aver esordito in azzurro. Arrivato insieme a Pellegri alla vigilia della trasferta di Bologna, nell’ambito dell’operazione che ha portato Walukiewicz al Torino,non è ancora infatti mai sceso in campo con l’Empoli. Solbakken sì, Fazzini e De Sciglio quasi sicuramente no. Queste poi le altre indicazioni che giungono dall’infermeria azzurra dopo la seconda seduta settimanale in vista della trasferta a Cagliari di venerdì prossimo alle 18.30.