Qui tutto bene | Titan spunta l' ultimo messaggio da brividi Poi la tragedia

(Di martedì 17 settembre 2024) Poche parole e poi la. "Qui": è questo l'che, nella ricostruzione degli investigatori della Guardia costiera statunitense, il Marine Board of Investigations, ilavrebbe mandato alla sua nave madre. È il nuovo dettaglio emerso sulla vicenda che nel giugno 2023 ha scosso il mondo e per cui, lunedì scorso, sono cominciate due settimane di udienze. Il sommergibile dell'azienda OceanGate implose, causando la morte istantanea di cinque persone che erano a bordo. L'incidente fu un enorme caso mediatico perché per giorni il natante fu dato per disperso e si parlò per giorni della sorte delle persone che avevano preso parte alla spedizione pensata per visitare il relitto delic. Poi vennero individuati i resti del sommergibile e furono aperte varie inchieste per individuare eventuali responsabilità nell'incidente.