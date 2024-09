Oroscopo Paolo Fox 18 settembre 2024 | Luna Piena in Ariete

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di martedì 17 settembre 2024) L'diFox del 18si presenta più che speciale non solo per il novilunio con l'astro in, ma anche per l'eclissire. In queste 24 ore, il Toro dovrà fare attenzione alla stanchezza, il Cancro rimetterà in dubbio un amore, mentre il Sagittario dovrà evitare di rimuginare troppo. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di mercoledì 18, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.18Fox:, Toro, Gemelli- L'diFox dell'anticipa che prenderà il via un ciclo nuovo della tua esistenza, che riguarderà il lavoro e l'amore. Venere tornerà in aspetto favorevole entro breve tempo. Toro - L'diFox del Toro ti mette in guardia dalla stanchezza: hai fatto troppo in questi giorni.