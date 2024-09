Neonati sepolti nel giardino l’ex fidanzato di Chiara | Avrei tenuto il bambino

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 17 settembre 2024) Samuel, 22 anni, èdiPetrolini, madre di almeno uno dei duemorti trovatineldi casa sua a Traversetolo, in provincia di Parma. I test genetici effettuati sul cadavere rinvenuto il 9 agosto hanno accertato che il padre era lui, mentre non sono ancora noti gli esiti sul Dna del secondo corpicino, recuperato nei giorni scorsi Chi èPetrolini. Petrolini è indagata per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo gli inquirenti ha agito da sola, riuscendo incredibilmente a nascondere la gravidanza e il parto a familiari, amici e allo stesso Samuel. “il”, starebbe dicendo a tutti il ragazzo in questi giorni. A riportare le sue parole è il giornale online ParmaToday. Il giornale ha anche raccolto alcune dizioni di sua madre, Sonia Canrossi: “Mio figlio è sconvolto”, dice la donna.