Napoli rinnovo Kvaratskhelia l’agente | Vogliamo 8 milioni

(Di martedì 17 settembre 2024) La trattativa per ildi Khvichaprosegue, ma l’accordo è ancora lontano. L’entourage del giocatore spinge per un aumento considerevole dell’ingaggio. Ilè al lavoro per blindare uno dei suoi gioielli più preziosi, Khvicha, ma la strada verso ilappare ancora in salita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo ha messo sul tavolo un’offerta importante: 5di euro a stagione fino al 2029, un aumento significativo rispetto all’attuale ingaggio del georgiano, fissato a circa 1,5di euro. Tuttavia, la richiesta del procuratore del giocatore, Mamuka Jugeli, è decisamente più alta.