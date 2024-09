My Time at Evershine è stato annunciato per PS5 Xbox Series X|S PC e… Nintendo Switch 2

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 17 settembre 2024) Pathea Games haMyat, nuovo capitolo sua serie sandbox che riceverà presto una campagna Kickstarter per raccogliere i fondi necessari per lo sviluppo in arrivo su PS5,XS PC e anche2. Ebbene sì, nonostante la nuova console dinon sia stata ancora annunciata ufficialmente (con svariate indiscrezioni che stanno spuntando in rete in questi giorni), questo pomeriggio ègiàil primo gioco per la nuova macchina da gaming della Casa di Kyoto. Myatè il terzo capitolo della serie ad opera di Pathea Games, in arrivo sul mercato dopo Myat Portia e Myat Sandrock. Precisiamo che la campagna Kickstarter del gioco verrà aperta nella giornata del 24 settembre su Kickstarter, con la pagina ufficiale già disponibile.