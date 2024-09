Lite in strada a Pianoro Bologna | denunciato ragazzo di 16 anni con un coltello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024)), 17 settembre 2024 - Sono intervenuti per sedare unaine dopo aver bloccato alcuni giovani, hanno recuperato una serramanico, lungo complessivamente 20 centimetri, lanciato a terra poco prima da uno di questi. Per questo motivo i carabinieri della stazione dihannoun sedicenne per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Il tutto è accaduto sabato sera intorno alle 22.20 quando i militari dell'Arma, impegnati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione della manifestazione: “Volontassociate e Notte Bianca –13-14 settembre 2024”, sono intervenuti per sedare unache era scoppiata tra alcuni ragazzi.