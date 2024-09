La strada del Grifone Marzierli una sentenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Appena tornato in squadra, lui, il bomber, ha subito lasciato il segno. Edoardo, infatti, ha timbrato il gol del momentaneo vantaggio con il Seravezza Pozzi che poi ha pareggiato su calcio di rigore. Mister Malotti, ancora assente per squalifica, in panchina sostituito da Gianni Di Meglio, ha schierato una formazione proiettata verso l’aspetto offensivo. Purtroppo la gran mole di gioco costruita ha prodotto soltanto una rete: ed il rammarico tra i biancorossi è proprio quello di non aver chiuso il match quando si sono presentate le occasioni. "Bisogna essere più cinici", ha dichiarato il direttore generale Filippo Vetrini nel dopo-gara. Quindi anche se la prestazione sul campo versiliese di capitan Cretella e compagni è stata buona ed è stata apprezzata dai tifosi maremmani, tuttavia, il risultato non è stato pieno.