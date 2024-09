Ildenaro it ha una nuova app

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Consentire in ogni momento della giornata una lettura più rapida ed efficace dei contenuti; aggiornare in tempo reale, grazie a una grafica diretta ed essenziale, l’utente sulle ultime notizie che riguardano il mondo delle imprese e delle professioni, delle associazioni e dei mercati, della politica e degli incentivi; aiutare il lettore a tenersi sempre informato – grazie uno strumento di lavoro agile e personalizzabile – sulle innovazioni in corso nella società, nella scienza e nell’economia: sono questi gli obiettivi dellaapp de.it progettata in versione iOS ed Android da Netlogica affinché i lettori possano orientarsi in modo più semplice e rapido all’interno del vasto patrimonio di contenuti del sito.