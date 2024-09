Ibrahimovic scatenato a -5 dall’Inter | Il leone torna e i gattini scappano!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Nel presentare Milan-Liverpool di questa sera, Zlatanha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Durante la sua intervista per Sky Sport, a cinque giorni dal derby contro l’Inter, il dirigente rossonero ha lanciato anche una delle sue solite frasi.– Zlatannon ha perso occasione prima di Milan-Liverpool per lanciare qualcuna delle sue classiche frasi. Oltre ad aver dato una risposta ironica riguardo al suo ruolo in società, l’ex giocatore svedese ha anche voluto mostrare tutto il suo fastidio per le polemiche legate alla sua assenza nelle prime gare di stagione, quando i rossoneri arrancavano. Questa la sua risposta alla domanda riguardo proprio a questo tema: «È sempre così, quando ilva via arrivano i. Ma poi dopo ile tutti ivia».