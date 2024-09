Genitori maltrattati a processo Le accuse contro una 30enne | ripetute minacce a madre e padre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti ha disposto l’audizione deidi una donna accusata di maltrattamenti proprio nei loro confronti. In particolare il magistrato vuole sentire il racconto del, sul quale si sarebbero maggiormente concentrati gli episodi che hanno fatto finire sotto inchiesta l’imputata, unache, su richiesta dell’avvocato difensore Umberto Gramenzi, sarà processata con rito abbreviato, così da ottenere uno sconto di pena di un terzo in caso di condanna. Ile lal’hanno denunciata, ma non si sono costituiti parte civile nel procedimento che vede la loro figlia imputata di maltrattamenti in famiglia. Una vicenda che ha avuto il momento di crisi peggiore all’interno di questa famiglia nel periodo fra l’inizio del 2021 e il mese di aprile 2022.