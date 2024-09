FOTO Inaugurato il nuovo campo sportivo di San Giorgio la Molara con il ministro Abodi e il presidente Vigorito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata la giornata della “Grande Bellezza” per Sanlache può finalmente disporre di uncomunale, una struttura moderna e polivalente attesa da oltre 50 anni. Ad inaugurarlo ilper lo Sport e i Giovani Andreache nel suo intervento ha rimarcato l’importanza delle strutture sportive per consentire una maggiore coesione sociale. Tanta la gente sugli spalti nonostante una pioggia a tratti torrenziale che non ha scalfito in nessun modo l’entusiasmo che si respirava a chiare lettere in una giornata storica vissuta da Sanla. A fare gli onori di casa il sindaco Nicola De Vizio che ha sottolineato i tanti sforzi di diversi soggetti istituzionali e privati (tra i quali Oreste) che hanno permesso di arrivare a questo traguardo attraverso i fondi del “Bando Sport e Periferie 2018”.