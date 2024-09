È morto devo informarvi Lutto al Grande Fratello l’annuncio di Signorini a fine puntata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Alc’è stato spazio anche per un momento molto doloroso nella serata del 16 settembre. Nella prima, verso la, Alfonsoha parlato di un graveche ha travolto la famiglia del reality show. Affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e dall’esperta social Rebecca Staffelli, ha voluto lanciare un messaggio che ha commosso tutti. Durante l’appuntamento in diretta del, Alfonsoha esordito così soffermandosi sul: “Voglio ricordare una persona che fino a pochi mesi fa era una delle voci, se non la voce del confessionale, soprattutto della diretta. Lui accompagnava i nostri inquilini con il suo aiuto, era sempre a disposizione di chi viveva il”. Leggi anche: “Le parti intime, ma come faccio?!”.