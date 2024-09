Djokovic | Non penso al ranking ma solo agli Slam e alla Coppa Davis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) “Le mie priorità principali sono giocare per la nazionale e gli, tutto il resto è meno importante“. Novakha annunciato che non giocherà tornei per qualificarsi alle Atp Finals di Torino in modo da potersi concentrare sui tornei del Grandee sulla. Lo spiega lo stesso giocatore serbo in un colloquio con i media della sua nazione riportato oggi dai media internazionali. Nole ha spiegato che, al di là degli acciacchi che possono minare la tenuta fisica, la sua decisione è legata alle motivazioni per giocare: “Pensavo che non avrei mai dovuto cercare la motivazione da nessuna parte, tutto veniva naturalmente, automaticamente ma questo non è stato il caso negli ultimi anni.