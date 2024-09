Dal Salvini all' Ilva la giustizia è sempre più squartata fra forma e sostanza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 17 settembre 2024) “Arrendermi? Mai!”. Hanno risposto così ieri Donald Trump e Matteo. Il primo rispondeva a un tentato attentato al kalashnikov, il secondo a una richiesta della pubblica accusa in processo. Ormai una cosa vale l’altra. Dal governo si accusa la pubblica accusa di voler demolire i confini della patria. Messi a estremo repentaglio dall’eventualità che 147 migranti soccorsi e arrivati, fra i quali molti minori, inermi, quasi denudati, ed estenuati, dopo otto regolari richieste di assegnazione del porto di sbarco inascoltate, venissero sbarcati prima di essere costretti a 19 giorni di sequestro fermo in mare e al sole di ferragosto. Questo è così ridicolo da rendere imbarazzante discuterne, al contrario di come hanno fatto per dovere d’ufficio i magistrati di Palermo.