Cultura Nazionale con Venezi e Capuozzo un autunno di autori

(Di martedì 17 settembre 2024) Arezzo, 17 settembre 2024 – Ci saranno il direttore d’orchestra Beatrice, il libro su Fabrizio Quattrocchi scritto dalla sorella, e poi la guerra spiegata ai bambini di Toni Capuzzo. Undi grandiquello in programma grazie all’associazionedi Cristiano Romani. Gli incontri letterari ripartono con il Direttore di Orchestra Beatriceche sarà protagonista della presentazione del suo nuovo libro «Puccini contro tutti. Arie, fughe e capricci di un genio anticonformista». L’appuntamento è per giovedì 3 ottobre alle ore 18 a Cortona, nella Sala Medicea del Maec, in Piazza Signorelli 9. L’evento come tutti quelli diè ad ingresso libero e gratuito. Per informazioni ed eventuali prenotazioni è possibile scrivere al 3453313044 oppure presso il Maec al Comune di Cortona. Ma non è finita qui. Beatriceè solo l’inizio.