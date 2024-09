Come avviare un' impresa agricola? Lo spiega Coldiretti in un open day rivolto agli under 40

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Firenze, 17 settembre 2024 –organizza unday volto ad aiutare gli40 che vogliono diventare imprenditori agricoli, ma non sanno da che parte cominciare. L'appuntamento è per giovedì 19 settembre, dalle 9 alle 17, nella sede diin viale Fratelli Rosselli 20 a Firenze. Per tutto il giorno la segreteria del movimento giovanile diLucca sarà a disposizione, gratuitamente, con un tutor che ascolterà, indirizzerà e consiglierà gli aspiranti capi d’azienda sul percorso più adatto da intraprendere per dare sostanza, sostenibilità e gambe alle loro idee.