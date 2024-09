Colpo di scena Sinner | ha fatto tutto in gran segreto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 17 settembre 2024) Jannikcontinua a stupire i suoi tifosi. Ha preso una decisione importantissima: anzi, ne ha prese due in una. Uno ce lo aspettavamo. Due no. Non nell’immediato, per lo meno. E invece, proprio mentre credevamo che la situazione preparatore atletico fosse ormai risolta, ecco che Jannikha colto tutti di sorpresa con un annuncio doppio. Jannikha preso due decisioni molto importanti (LaPresse) – Ilveggente.itNon solo ha trovato un sostituto di Umberto Ferrara, che è stato escluso dal team del numero 1 del mondo dopo il famigerato caso doping. Ha anche trovato l’erede di Giacomo Naldi, “pescando” sempre dallo stesso bacino. Già, perché come Marco Panichi, anche il nuovo fisioterapista del campione di San Candido arriva direttamente dallo staff di Novak Djokovic.