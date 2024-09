Champions Juventus-Psv Eindhoven 3-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 17 settembre 2024) 20.37 Inizio col botto dellatargata Thiago Motta in. Allo 'Stadium' Psvbattuto 3-1. Parte bene il Psv, che tiene la Juve nella sua metà campo.Ma Yildiz trova il lampo che accende la serata: gol alla Del Piero con un destro a girare al 'sette' (21'). Olandesi sotto shock. Ne approfitta McKennie che chiude in rete un'azione avviata da Nico Gonzalez(27') Prima dell'intervallo,Koopmeiners sfiora il palo.Ripresa. Gonzalz servito da Vlahovic cala il tris (52'). Inutile gol di Saibari al 93' per il Psv.