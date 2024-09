Alla 26 Sagra del Fungo Porcino di Castelpagano arrivano le streghe e il maialino ‘nero a metà’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella suggestiva cornice di, fiorente cittadina in provincia di Benevento, incastonata nell’Alto Tammaro ai confini con la regione Molise, è tornato in scena ilcon la rinomatagiunta quest’anno26° edizione. Un connubio incredibile di enogastronomia, cultura, tradizioni e folklore,si ripropone al turismo di massa con una dieci giorniriscoperta non solo delle prelibatezze del sottobosco, ma anche e soprattutto di un territorio unico e incontaminato, dove la natura riesce ancora d’essere madre incontrastata. Un paio di weekend, dunque, all’insegna del gusto e del divertimento con protagonista indiscusso ilpresentato in ricette classiche e moderne.