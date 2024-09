Al via il processo contro Filippo Turetta | ma il 22enne non sarà in aula

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024) 17 settembre 2024-, in carcere con l’accusa di aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin, noninnella prima udienza del, fissata per lunedì 23 settembre, davanti ai giudici della corte d’Assise di Venezia. Lo rende noto il suo legale, l’avvocato Giovanni Caruso che ribadisce l’intenzione della difesa di non chiedere la perizia psichiatrica per lo studente di 22 anni che rischia l’ergastolo. La perizia potrebbe tuttavia essere imposta direttamente dai giudici. Il giovane di Torreglia è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking ed occultamento di cadavere.