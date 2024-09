?? Betis-Getafe il Pronostico di Liga | padroni di casa superfavoriti

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di martedì 17 settembre 2024) Mercoledì sera al Benito Villamarín il Realospita ilper il recupero della partita saltata a causa degli impegni europei del. Chi avrà la meglio in questa sfida? Sfida cruciale al Benito Villamarín:in cerca di conferme,a caccia di riscatto Il recupero del match tra Real, valido per il turno infrasettimanale della, si gioca mercoledì sera al Benito Villamarín. Dopo il successolingo ottenuto venerdì contro il Leganes, i Verdiblancos puntano a replicare la vittoria, mentre ildi Bordalás arriva con qualche difficoltà, soprattutto in zona gol. Come arrivano le squadre alla sfida? RealIlarriva con il morale alto dopo la convincente vittoria ottenuta venerdì scorso contro il Leganes.