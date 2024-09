Tuttosport – dove vederla in tv in streaming e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 16 settembre 2024) 2024-09-16 09:35:59 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: Tutto pronto allo stadio Olimpico di Romala Lazio affronterà in serata il Verona chiudendo di fatto la quarta giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti sono reduci dal pari interno contro il Milan, firmato dalle reti di Castellanos e Dia. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste ha dichiarato: “La squadra ha lavorato bene, hanno lavorato i ragazzi che sono rimasti e abbiamo messo del lavoro importante. Abbiamo reintegrato piano piano i nazionali, anche se qualcuno ha viaggiato molto è sempre gratificante andare in nazionale. Credo che l’entusiasmo di aver partecipato con la nazionale questo dà la possibilità di essere pronti come gli altri. La squadra si è ricompattata negli ultimi giorni ma ha fatto un buon lavoro“.