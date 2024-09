Traffico Roma del 16-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori di riqualificazione della deposito di Porta Maggiore destinato ad ospitare i nuovi tram che arriveranno ae i lavori di rinnovo dei Binari in alcuni punti della rete da oggi per lavori su binari di via Prenestina è chiusa la corsia tranviaria nel tratto compreso tra piazzale Prenestino piazzale labicano fino al 3 novembre le linee 235 814 viaggeranno integralmente su bussa la linea 19 sarà sospesa tra piazza di Porta Maggiore Piazza dei Gerani sullo stesso percorso si potrà utilizzare la linea 5 mentre sarà attiva la linea 19 Busto a Porta Maggiore e viale Giulio Cesare al via da oggi la settimana Europea della mobilità fino a domenica Oltre 70 appuntamenti per dibattere promuovere e spero reazioni servizi e interventi di mobilità sostenibile il programma completo è consultabile ...