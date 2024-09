Sh?gun è il più grande vincitore degli Emmy Awards 2024

Leggi tutta la notizia su cinefilos

Quando si parla di, c'è solo un sovrano e quest'anno Sh?gun ha fatto centro. Arrivata all'evento di stasera con 8 nomination, la serie di successo di FX ha ottenuto quattro vittorie, per un totale di 18 tra l'evento di ieri sera e i Creative Artsdella scorsa settimana. Dalla vittoria di Hiroyuki Sanada come Outstanding Lead Actor in a Drama Series a quella di Anna Sawai come Outstanding Lead Actress in a Drama Series, passando per la vittoria di Outstanding Drama Series, è stata unaserata per il dramma storico che ha conquistato la rete e il mondo intero. A differenza di altri contendenti come The Crown e The Morning Show, per Sh?gunè stata la prima volta in lizza agli, dato che la serie ha finora una sola stagione.