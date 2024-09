Serena Bortone e le polemiche sul monologo di Antonio Scurati

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il recente episodio che ha visto protagonista, conduttrice del programma “Oggi è un altro giorno” su Rai 3, ha sollevato un acceso dibattito sulla libertà di espressione e il ruolo della censura in televisione. Al centro della questione vi è ildi, noto scrittore e vincitore del Premio Strega, previsto per la celebrazione del 25 aprile ma improvvisamente cancellato dalla programmazione della Rai. La vicenda ha suscitato reazioni immediate sia da parte del mondo politico che culturale, conal centro delle discussioni., foto Ansa – VelvetMagIldie la censura Rai Ildi, che avrebbe dovuto essere trasmesso durante una puntata speciale dedicata alla Festa della Liberazione su Rai 3, è stato rimosso dal palinsesto senza spiegazioni ufficiali da parte della Rai.