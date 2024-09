Scoop al Grande Fratello | Ecco Chi Sostituisce Lino Giuliano!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un nuovo personaggio varca la porta del, sostituendodi chi si tratta! Alfonso Signorini ha finalmente realizzato uno dei suoi obiettivi: portare una delle Lecciso al. Ma la sorpresa è che non si tratta della celebre Loredana, bensì di Amanda Lecciso, la terza e più riservata sorella della famiglia. È ufficiale, Amanda sarà una delle concorrenti della nuova edizione 2024/2025 del reality. La scelta di Amanda non era prevista inizialmente. Infatti, la cognata di Al Bano prende il posto di, squalificato per un commento omofobo. Questa sostituzione ha sorpreso molti, considerando che Amanda è sempre stata lontana dai riflettori, a differenza delle sue più note sorelle.