Sardegna | picchia i poliziotti dopo la fuga a 220 chilometri all’ora

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un 34enne stava percorrendo la Olbia-Sassari in contromano ed è fuggito aiper 60prima di essere bloccato. Ha percorso la Olbia-Sassari a 220e anche in contromano. E – quando è stato raggiunto daidella stradale – è scappato a tutta velocità per non farsi prendere. Fortunatamente gli agenti –un inseguimento di 60a folli velocità – sono riusciti a bloccarlo. Ma il guidatore, un 34enne di Bechidda, non solo si è barricato nell’abitacolo dell’auto ma ha ancheto gli agenti di polizia. A quel punto – non con poca facilità – è stato immobilizzato ed arrestato. Nel processo per direttissima il giudice ha convalidato la misura cautelare ed ha disposto l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.